Верхний предел госдолга Свердловской области снизят на 17 млрд рублей

При формировании проекта бюджета Свердловской области на 2024 год региональное правительство существенно снизило верхний предел госдолга.

В проекте закона о бюджете говорится, что по состоянию на 1 января 2025 года государственный долг Свердловской области не должен превысить 107 млрд 692 млн 252,6 тысяч рублей.

В бюджете 2023 года верхний предел государственного долга Свердловской области установлен на уровне 124 млрд 584 млн 991,8 тысяч рублей.

По состоянию на 1 октября 2023 года госдолг составил 111 млрд 727,5 млн рублей.

Ранее в минфине сообщили, что в 2024 году область будет принимать решения о привлечении новых займов «исходя из фактической потребности и ситуации на финансовом рынке, а также с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством и заключенными соглашениями».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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