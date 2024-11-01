Верхний предел госдолга Свердловской области увеличат на 13 млрд рублей

В проекте областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. заложили рост государственного долга.

Согласно проекту закона о бюджете, по состоянию на 1 января 2026 года госдолг не должен превышать 120 млрд 771 млн рублей, на 1 января 2027 года – 131 млрд 796 млн рублей, на 1 января 2028 года – 141 млрд 235 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», согласно бюджету-2024 по состоянию на 1 января 2025 года государственный долг Свердловской области не должен превысить 107 млрд 692 млн 252,6 тысяч рублей. По состоянию на 1 октября 2024 года он составлял 104 млрд 748 млн 975 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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