Бюджет свердловского минстроя на 2018 год оказался в 2,5 раза меньше, чем нужно

Свердловской области не хватает средств на строительство капитальных объектов, в которых нуждается регион. Разрыв между возможностями и потребностями составил два с половиной раза, или 37 млрд рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании рабочей группы согласительной комиссии заксобрания по бюджету замминистра строительства Игорь Дубровин.

«Бюджет минстроя на 2018 год заложен в объёме 6 млрд рублей, на 2019 и 2020 год в сумме – 17 млрд рублей. Но потребность составляет 43 млрд на плановый период, и 17 млрд – на 2018 год», – заявил он.

Чиновник пояснил, что под потребностью подразумеваются заявки муниципалитетов на строительство объектов, по которым уже готова проектно-сметная документация, есть заключение государственной экспертизы, а также пройден отбор в соответствующем отраслевом министерстве.

По словам Игоря Дубровина, приоритет в настоящее время отдаётся строительству школ для ухода от обучения во вторую смену. Любопытно, что буквально в понедельник на заседании согласительной комиссии обсуждалась проблема школы в Сосьве, которая была построена в 1908 году. Денег не строительство новой Сосьве обещали с туманным условием – если будут дополнительные доходы. При этом в Верхней Пышме, к примеру, строится сразу четыре школы.

Напомним, в Свердловском заксобрании продолжается работа согласительной комиссии по проекту бюджета 2018 года. Довольно часто единственное решение, которое могут вынести члены рабочих групп, это перенести вопрос о строительстве того или иного объекта на 2019 или даже 2020 год.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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