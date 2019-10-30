В свердловских городах 18% школьников учится во вторую смену

По итогам 2018 года 18,4% школьников Свердловской области учится во вторую смену, при это в некоторых муниципалитетах этот показатель превышает 30% и даже 40%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие цифры содержатся в ежегодном докладе правительства «О положении семьи и детей в Свердловской области». Например, в Арамили во вторую смену учатся 42,2% школьников, Дегтярске – 34,6%, Верхней Пышме – 34,1%, Среднеуральске – 33,3%.

Еще в 10 муниципалитетах во вторую смену в школу ходят от 20% до 30% детей: 29,9 % – в Первоуральске, 29,3% – в Березовском, 28,3% – в Екатеринбурге, 27,5% – в Сухом Логу, 26,8% – в Кушве, 23,7% – в Серове, 23% – в Сысерти, 22,6% – в Невьянске, 21,8% – в Гаринском округе, столько же – в Туринском.

Всего на начало прошлого учебного года в Свердловской области работали 1050 общеобразовательных организаций, в которых обучались 487 886 человек.

Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев регулярно говорит о необходимости ускорить строительство новых школ, но пока до необходимых темпов еще очень далеко. Например, летом 2018 года, отчитываясь перед заксобранием, губернатор сообщил, что в 2017 году области удалось ввести только 7 тысяч мест в школах. При этом планы Куйвашева были грандиозны: к 2025 году построить школ не менее чем на 150 тысяч мест.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

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