«Мы про вас не забыли, но в планах вас нет»: минфин разочаровал депутатов заксо

Сегодня бюджетный комитет заксо рассмотрел в первом чтении поправки в областной бюджет на текущий год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хотя депутаты и одобрили их, но у них возникла масса вопросов, не всегда приятных для чиновников. Например, Михаил Зубарев поинтересовался, когда будут выделены деньги на строительство новой школы в Сосьве, – осенью проговаривалось, что эта статья расходов будет учтена при корректировке бюджета. «Мы про нее не забываем. Но в планах нет», – загадочно ответила замминистра финансов Светлана Климук. Другой депутат, Валентин Лаппо, поднял вопрос о вводе в эксплуатацию нового здания поликлиники № 1 Октябрьском районе Екатеринбурга. На нее средства тоже оказались не предусмотрены.

Зато, как уже сообщал «Новый День», планируется выделить 1 млрд рублей на строительство конгресс-холла. «Что мы с этого получим, и когда этот объект выйдет на самоокупаемость?» – поинтересовался Вячеслав Вегнер. Замминистра инвестиций Александр Породнов на это ответил, что прогнозы хорошие. «Неоднократно поднимался вопрос о целесообразности строительства конгресс-центра. Екатеринбург имеет шансы стать центром деловой активности после Москвы и Санкт-Петербурга. Это возможность занять нишу в данной сфере. Есть предварительные контракты на проведение мероприятий после 2019 года. Финмодель разработана так, чтобы площадка была самоокупаемой», – заявил чиновник.

Усомнились депутаты и в пользе выделения очередных 100 млн рублей заявочному комитету «Экспо-2025». Михаил Зубарев поинтересовался, куда уходят эти деньги. Замминистра экономики Татьяна Гладкова сообщила, что их тратят на выездные мероприятия, выпуск рекламной продукции, а также на содержание самого комитета. Более подробную детализацию она пообещала представить к следующему заседанию комитета.

Но больше всего депутатов удивило выделение 300 млн рублей на строительство нового концертного зала филармонии. Председатель комитета Владимир Терешков не мог понять, почему, если непосредственно строительством будет заниматься минстрой, деньги пойдут в министерство культуры. Выяснилась удивительная вещь: 300 млн – это сумма только на «подготовку к строительству и проведение конкурсных процедур». «Это что же тогда, само строительство тогда на 30 млрд потянет? Да даже если три, как конгресс-холл. При всем уважении, коллеги, это же «мама, не горюй», – возмутился Терешков. «Этот объект гораздо серьезнее конгресс-холла», – заметил в ответ глава минстроя Михаил Волков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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