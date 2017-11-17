Биктуганов: Свердловская область так популярна, что отменить вторую смену в школах нельзя

Свердловская область не успевает строить школы теми же темпами, которыми идет увеличение числа детей. Ни областное, ни федеральное финансирование в ближайшие годы не поможет перевести школы на учебу только в первую смену.

Сегодня продолжает работу согласительная комиссия заксобрания по бюджету Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 года. В следующем году на образование область потратит 53 миллиарда рублей, на два миллиарда больше чем в этом году. Увеличение финансирования в основном связано с индексацией зарплат и ростом расходов на питание детей. Депутаты спросили у министра общего и профессионального образования Юрия Биктуганова, почему в основных задачах бюджета нет перевода школьников на обучение в одну смену. Тем более что губернатор уже занес это в свою программу «Пятилетка развития», а сроки первого этапа ликвидации второй смены – 2020 год.

«Сдавая школы, мы вынуждены констатировать: за год количество школьников выросло на 24 тысячи. Мы сдаем по 4-5 тысячи мест, и вторая смена – это для нас проблема. Это хорошо, что Свердловская область такая популярная, конечно»,– прокомментировал Биктуганов. По его словам, пока на полное решение проблем не хватает ни собственных средств, ни денег, выделяемых из федерального бюджета. В правительстве ведут переговоры с банками, чтобы строить школы в кредит, – по такому варианту здание будет готово за два года, а рассчитываться по кредиту область будет 10-15 лет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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