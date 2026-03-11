За 9 лет школьников, учащихся во вторую смену, стало на 36 тысяч больше

Практически в каждой третьей школе Свердловской области дети учатся в две смены, и в ближайшие годы ситуация существенно не изменится. Об этом рассказала вице-губернатор Татьяна Савинова в программе «Открытый диалог».

По ее словам, сегодня во вторую смену учатся около 112 тысяч детей, или 20% от общего числа свердловских школьников. «Было бы наивно сказать, что через 5 лет второй смены не будет. В новых жилых районах власти ставят задачу не допустить появления третьей смены», – отметила Татьяна Савинова. Чиновница также добавила, что шестидневная учебная неделя в школах не запрещена. Каждое образовательное учреждение самостоятельно принимает решение о ее введении.

Как уже сообщал «Новый День», в 2015 году губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу – к 2025 году перевести все свердловские школы на работу в одну смену. В 2017 году во вторую смену учились около 76 тысяч школьников, или 16%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

