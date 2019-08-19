«У трудовика забрали кабинет» – как школа №181 будет принимать почти 400 первоклашек (ФОТО, ВИДЕО)

В школе №181 в микрорайоне Краснолесье практически закончены работы по оптимизации пространства для приема нескольких сотен первоклашек. Ровно полгода назад, 19 февраля, съемочная группа РИА «Новый День» встретилась с директором образовательного учреждения, который рассказал, что для размещения новых учащихся придется переоборудовать учительскую, а также избавиться от кабинета стоматологии. Что получилось – смотрите в нашем материале.

Где будут учиться 350 первоклашек

В этом году в школе №181 одобрили 347 заявок от родителей первоклассников. Таким образом, с сентября там будет 10 первых классов – в каждом по 34-35 детей. Остальные родители пожелали отдать своих детей в школы № 23 и 55, рассказывает директор МАОУ СОШ № 181 Равиль Абдулин. Для трех с половиной сотен первоклашек выделен весь третий этаж. Однако имеющихся помещений было недостаточно, потому пришлось пожертвовать кабинетом стоматологии и иностранного языка – их объединили в один большой класс для семилеток. А под иняз переоборудовали бывшее книгохранилище. Также был переделан кабинет физики, в котором разместится первый класс.

Новая учительская

Переехать пришлось и учительской с кабинетом завуча, которые находились на втором этаже. Теперь они располагаются в застекленном помещении, которое возвели прямо в коридоре.

Учительская внутри

А освободившиеся комнаты переоборудовали под еще один первый класс. Также для малышей подготовили отдельный спортивный зал. Он появился на месте кабинета теории технического труда. В распоряжении трудовика остались столярная и слесарная мастерские. Поэтому дети будут вести конспекты, сидя за верстаками.

В этом учебном году в школе №181 будут получать знания 1 850 человек, в то время как в предыдущем их было 1 610. Директор образовательного учреждения говорит, что нагрузку должен снять пристрой на 600 человек, который возводят полным ходом. На данный момент ведутся работы по закладке фундамента и соединению коммуникаций.

«Сегодня принято решение совместно с администрацией, с департаментом администрации города и района, что пристрой к школе будет сдаваться 25 августа следующего года. Сложилась такая ситуация. Есть школы в районе, которые не заполнены на сегодняшний момент. Это 55-я и 154-я школы. Но туда добираться сложно, городское сообщение на сегодняшний день плохое», – дополнил директор МАОУ СОШ № 181 Равиль Абдулин.

Тем временем родителей первоклашек волнует, что качество образования сильно пострадает из-за большой нагрузки на учителей. «Разделим 35 минут на 35 детей – по минуте на человека. В первом классе, мне кажется, просто учитель не в состоянии будет что-либо преподать детям. На мой взгляд, задача учителя в первых классах научить ребенка учиться, работать самостоятельно, а для этого нужно несколько больше времени. В таких условиях просто невозможна индивидуальная работа с учеником», – говорит мама первоклассницы Ольга Михайленко.

По данным департамента образования администрации Екатеринбурга, напряженную ситуацию с нехваткой школьных мест должно разгрузить образовательное учреждение на 1 200 детей, которое по планам появится в Академическом в 2021 году. К этому же времени чиновники планируют возвести образовательный центр на 200 дошколят и 825 учеников в границах улицы Савкова – реки Патрушики – улиц Верхнеуфалейской и Ландау. А в планах на 2022 год – ввод двух детских садов на 200 и 250 мест и школы на 1 100 детей.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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