1 сентября двери откроют 165 школ, из которых три после капремонта и три новые

В Екатеринбурге все школы уже прошли все этапы приемки к новому учебному году. 1 сентября начнут работать 165 образовательных учреждений, из них две новые школы и один пристрой, а также три школы после капитального ремонта.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, к этому моменту все школы города уже прошли проверку приемной комиссией и готовы к новому учебному году. В школах закуплено дополнительное оборудование и расходные материалы, которые нужны в связи с непростой эпидемиологической ситуацией: рециркуляторы, УФ-лампы, санитайзеры и прочее. 1 сентября примут детей 165 учреждений, из них три – после капитального ремонта: это школы № 43 во Втузгородке, № 49 и № 81 на Уралмаше.

Кроме того, в этом году учеников ждут две новые школы и одно новое здание существующей. Так, школа № 79 открылась в Академическом. В одну смену здесь могут учиться 1200 детей, а всего зачислят в этом году около 1300. Школа № 215 в Солнечном рассчитана на 1000 мест. И, наконец, с 1 сентября откроется пристрой к школе № 181 в Краснолесье. Новый блок рассчитан на 600 мест. Это позволит немного разгрузить основные помещения школы, которую местные жители прозвали «нерезиновой». Сейчас в ней обучается более 1800 детей, хотя здание рассчитано всего на 830 учеников. В прошлом году, чтобы вместить почти 400 первоклассников, в школе пришлось провести ремонт – часть кабинетов и учительскую переоборудовали под учебные классы.

«В новом учебном году всего ожидается 172 500 учеников, из них около 21 тысячи первоклассников. Прием будущих первоклассников продлится до 5 сентября 2020 года», – рассказали в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», пока предполагается, что новый учебный год начнется в очном формате как обычно – 1 сентября. Вопрос с проведением торжественных линеек пока не решен окончательно, но скорее всего, массовых мероприятий не будет. В обычные учебные дни детей будут запускать в здание группами, чтобы не было толкучки. Обязательными будут ежедневное измерение температуры, обработка рук, дистанция. Изменится и расписание уроков и перемен. В школах постараются сделать так, чтобы «было меньше перекрещивающихся потоков», учиться дети будут, не покидая одного кабинета. Если же ситуация с коронавирусом усугубится, то не исключен возврат к дистанту.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.08.20

С июля энергетиков обязали бесплатно менять счетчики электроэнергии. В Екатеринбурге заявок пока немного. / Девушка похитила с банковской карты свекрови 143 тысячи рублей. / В Екатеринбурге ночью сгорели две машины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»