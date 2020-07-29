Мэр Екатеринбурга заявил, что торжественных линеек 1 сентября не будет

Александр Высокинский заявил, что школьники в этом году останутся без торжественных линеек на 1 сентября. Речь идет пока о Екатеринбурге. Решение на областном уровне еще не принято.

«Отменили мероприятия, связанные с Днем города. Приоритет – это наши детки, которые должны 1 сентября пойти в школу. И не в режиме онлайн, а в реальном. Дети ждут, по одноклассникам соскучились, учителя по ним соскучились. Линеек не будет. Гладиолусы будут, цветы учителям дарим», – заявил Высокинский накануне в эфире телеканала «Студия 41». Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга: «Все городские мероприятия отменены, мы готовимся к новому учебному году. В преддверии 1 сентября будет более точная информация о формате его проведения».

На уровне Свердловской области решения о 1 сентября тоже еще не принято. Вчера губернатор Евгений Куйвашев отвечал на этот вопрос в своем инстаграме. Он пояснил читателям, что новый учебный год начнется без дистанционного формата обучения. «Что касается линеек, давайте не будем торопиться с прогнозами – если ситуация позволит, пройдут и они», – написал Куйвашев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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