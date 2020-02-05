Пристрой к «нерезиновой» школе №181 возвели за полгода (ФОТО)

Екатеринбургские депутаты сегодня проинспектировали строящиеся школы в районах с интенсивной застройкой, где сложилась наиболее острая ситуация с нехваткой мест. Народные избранники посетили школу №181 в Краснолесье, в которой обучается более 1800 детей, хотя по нормам СанПин здание рассчитано всего на 830 учеников. В прошлом году, чтобы вместить почти четыре сотни первоклашек, в образовательном учреждении пришлось провести ремонт – часть кабинетов и учительскую переоборудовали под учебные классы.

В этом году, по словам директора школы Равиля Абдулина, в первые классы поступили свыше 300 детей, еще 60 мест остаются свободными. Школа вынужденно работает в две смены – утром сюда приходят более 900 учеников, после обеда – еще 960. Чтобы разгрузить основные помещения школы, рядом с ней возводится трехэтажный пристрой на 600 мест. На сегодняшний день здесь уже стоит коробка здания. Директор МКУ «Управления капстроительства» Игорь Кунгурцев сообщил, что весной планируется провести теплосети, затем строители приступят к остеклению и внутренней отделке. Пристрой к школе откроется к началу нового учебного года. По словам Кунгурцева, работы на объекте идут даже с опережением графика.

Фото пресс-службы ЕГД Фото пресс-службы ЕГД

Следующим пунктом выезда депутатов комиссии по образованию стала школа в планировочном районе №26 в Академическом районе. Здание рассчитано на 1200 учеников, в нем есть две столовые, просторный спортзал и актовый зал на 450 посадочных мест. Внутренняя отделка готова на 70%, кое-где в учебных классах уже установлены парты.

Депутатам не понравился только один момент. Они сочли, что стены учебного заведения покрашены в «тоскливый серо-зеленый цвет». Фасад здания, выполненный в бело-серо-красном цвете, тоже не впечатлил народных избранников. Подрядчик заявил, что по просьбе директора школы уже убрал серый цвет в коридорах здания.

Замначальника департамента образования Михаил Ладейщиков заявил, что цветовые предпочтения слишком субъективны. Ему, наоборот, проект школы понравился: «Это лучше, чем какой-то аляпистый взрыв». Новая школа в Академическом также откроется к 1 сентября. Сейчас она ведет прием в первые классы, запись остальных детей начнется с 1 июля.

Фото пресс-службы ЕГД Фото пресс-службы ЕГД

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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