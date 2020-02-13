«Нерезиновая» школа № 181 закроется на ремонт в середине мая

Здание школы № 181 в Краснолесье, где возводится пристрой на 600 мест, будет закрыто на реконструкцию еще до окончания учебного года. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга, с 18 по 29 мая планируется перевести учеников на дистанционное электронное обучение. Эти 11 дней понадобятся строителям, чтобы подсоединить будущий учебный корпус к основному зданию школы и начать благоустройство территории.

В департаменте уточнили, что образовательная программа учеников школы № 181 будет выполнена в полном объеме. Но в связи с реконструкцией в этом году в учебном заведении не будет пункта сдачи ОГЭ – старшеклассники сдадут экзамены на другой площадке.

Как уже сообщалось, пристрой к школе №181 откроется 1 сентября 2020 года. Новый учебный корпус на 600 мест позволит разгрузить основные помещения, где сейчас учатся 1 800 детей, хотя по нормам СанПиН здание рассчитано только на 830 учеников. Такая ситуация сложилась из-за того, что школа № 181 – единственная на весь микрорайон Краснолесье, где активно строятся жилые дома. В прошлом году, чтобы вместить почти четыре сотни первоклашек, в образовательном учреждении пришлось провести ремонт – часть кабинетов и учительскую переоборудовали под учебные классы. Жители Краснолесья провели несколько акций, чтобы привлечь внимание властей к катастрофической нехватке школьных мест в микрорайоне. С подачи горожан школа № 181 получила прозвище «нерезиновая».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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