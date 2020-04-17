Учебный дистанс не повлияет на сроки реконструкции «нерезиновой» школы №181 в Краснолесье

Реконструкция школы № 181 в Краснолесье завершится не раньше июля. Как сообщили «Новому Дню» в строительном комитете мэрии, подрядчики воспользовались периодом дистанционного обучения школьников и ведут работы в новом блоке. Но на сроки сдачи объекта это не повлияет. «Это и так максимально сжатые сроки. По муниципальному контракту окончание планировалось в 2021 году, а сейчас реконструкция идет с опережением графика», – отметили в мэрии.

Как сообщал «Новый День», трехэтажный пристрой к школе № 181 должен открыться к началу нового учебного года. Новый блок рассчитан на 600 школьных мест. Это позволит немного разгрузить основные помещения школы, которую местные жители прозвали «нерезиновой». Сейчас в ней обучается более 1 800 детей, хотя здание рассчитано всего на 830 учеников. В прошлом году, чтобы вместить почти 400 первоклассников, в школе пришлось провести ремонт – часть кабинетов и учительскую переоборудовали под учебные классы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.04.20

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