В Академическом открылась школа № 79, где детей будут готовить к профессиям будущего (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошло торжественное открытие школы №79, которую построили в квартале «Близкий». Здание рассчитано на обучение 1200 детей в одну смену. В этом году в образовательное учреждение зачислено 1300 человек.

«Родители ждали новую школу, потому что много детей из Академического ездили в близлежащие школы. Школа чудесная, красивая, комфортная, высокий уровень безопасности для наших детей. Поэтому я горжусь, что стала директором такого образовательного учреждения», – рассказывает директор МБОУ СОШ № 79 Елена Камышанова.

Новая школа оборудована современными системами видеонаблюдения, телекоммуникаций и звуковоспроизведения, а также автоматическим комплексом дымоудаления и пожарооповещения. Допуск в аудитории осуществляется с помощью электронных ключей. А пространство образовательного учреждения спроектировано с учетом потребностей и возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

«У нас в школе 60 кабинетов, 5 спортивных залов, 2 мастерские – столярная и слесарная, 2 кабинета для домоводства и кройки-шитья для девочек, класс инженерно-технологического профиля, 2 спальни для детей, 4 игровых комнаты для детей, которые будут посещать группу продленного дня», – перечисляет руководитель школы № 79.

Также для детей будет доступен ресурсный центр с кабинетом инженерно-технологического профиля, где ученики смогут изучать робототехнику, а также ознакомиться с принципами работы на фрезерном и токарном станках с ЧПУ.

«Мы будем создавать и реализовывать проект по ранней профориентации, чтобы ребенок, выходя из школы, четко понимал, кем он хочет стать в жизни и добился успеха. Потому мы постараемся создать условия, чтобы у учеников была возможность попробовать себя в разных профессиях, узнать о разных профессиях. А инженерно-технологический профиль даст возможность ребятам познакомиться с профессиями будущего: 3D-хирург, конструктор космических систем и т.д.», – пояснила Елена Камышанова съемочной группе РИА «Новый День».

Строительство социальных объектов – в том числе школ и детских садов – в квартале «Близкий» ведется параллельно с жилой застройкой. Так здесь открывается школа № 79, сдан детский сад, еще один продолжает строиться. Сегодня в Академическом 4 школы (с учетом открытой №79 – прим. ред.) и 11 дошкольных образовательных учреждений.



«Все социальные объекты в районе Академический строятся на принципах государственно-частного партнерства. «РСГ-Академическое» резервировало и передавало земельный участок для строительства муниципалитету и организациям, которые вели строительство. А проектирование мы организовывали за свой счет и с подключением наших специалистов, чтобы объекты были интересными, и чтобы каждый новый был лучше предыдущего», – говорит генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК КОРТРОС) Николай Зуев.

В Академическом строится еще одна школа в квартале «Девятый». Городские власти рассматривают возможность дополнительного финансирования объекта для открытия его к 1 сентября 2021 года (первоначальная дата ввода – 2022 год).

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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