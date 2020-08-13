Праздничные мероприятия 1 сентября пройдут внутри классов, общих линеек не будет

Торжественных линеек, общих для всех учеников школы, в этом году в Екатеринбурге не будет. Каждый класс отметит 1 сентября внутри собственного коллектива. Первоклассников ждет знакомство с педагогом и школой.

Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сегодня еще раз подтвердила: торжественные линейки в школах 1 сентября проводиться не будут. «Мы руководствуемся не чьим-либо мнением или желанием, мы руководствуемся предписаниями Роспотребнадзора. В санпин-нормах написано, что проведение массовых мероприятий сейчас должно быть ограничено. И проведение линеек, где соберется много детей и взрослых, где вряд ли получится соблюдать социальную дистанцию, придется отменить, – рассказала Екатерина Сибирцева. – Проведем отдельно по каждому классу праздничные мероприятия. Будет знакомство со школой, знакомство с учителем – праздники будут. Но формат будет ограничен рамками одного образовательного коллектива».

Сам процесс обучения будет с 1 сентября очным, и в департаменте очень надеются, что в таком формате учебный год и продолжится. При этом Екатерина Сибирцева отметила, что «никто не хочет распространять инфекцию внутри школы, как пишут сейчас родители в соцсетях». Однако в школы 1 сентября придут 172 тысячи детей, и они должны получать образование.

При этом в департаменте не исключают, что какие-то элементы образовательных программ могут уйти в дистанционный формат. Например, защита проектов, какие-то культурные мероприятия.

«Но в целом, насколько я понимаю ситуацию в системе образования, нет никакой цели перевести всех на дистанционную форму обучения. Дистант – это только средство, а не цель ни в коем случае. Это страховка на случай мороза, карантина, а не замена офлайн-школе, которая выполняет не только функцию выдачи и проверки заданий», – отметила Екатерина Сибирцева.

Как сообщал «Новый День», 1 сентября детей примут 165 школ Екатеринбурга, из них три – после капитального ремонта, две – новые, а также новое здание «нерезиновой» школы № 181. Всего ожидается 172 500 учеников, из них около 21 тысячи первоклассников.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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