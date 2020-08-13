Для детей, родители которых боятся коронавируса, будет разработан план заочных занятий

Родителям, которые опасаются вести детей в школу из-за риска заражения коронавирусом, не обязательно полностью переходить на семейную форму обучения, заявила сегодня на пресс-конференции начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Для таких детей в школах будут составляться индивидуальные планы очно-заочного, либо заочного обучения. Обсуждаться каждый случай будет индивидуально.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге некоторые родители обсуждают возможности не водить ребенка в школу с 1 сентября. Есть семьи, где родители либо сами дети находятся в группе риска по заражению коронавирусом из-за наличия других заболеваний. Ранее в департаменте образования поясняли, что, скорее всего, таким детям придется переходить на семейное обучение – то есть самостоятельно осваивать школьную программу и периодически проходить аттестацию. Но сегодня начальник гороно Екатерина Сибирцева на пресс-конференции в ТАСС заявила, что для таких детей временно может быть утвержден индивидуальный план занятий и не обязательно забирать ребенка из школы.

«На семейную форму образования переходить не обязательно, если вы боитесь коронавируса. Но надо школу проинформировать, что ребенок не может приступить к реализации программы в очном режиме. Будет обсужден план работ, индивидуальный график, будет выстроено взаимодействие с классом, с коллективом. Возможно, будет назначен кто-то ответственный за такое взаимодействие. Нужно будет понять, как будут даваться задания, как они будут проводиться. Будут ли организованы уроки (онлайн) для такого ребенка, не знаю. Это надо будет обсуждать в конкретной школе. Но форма очно-заочного, очного и заочного обучения законом «Об образовании» предусмотрена», – прокомментировала Екатерина Сибирцева.

Она подчеркнула, что если родители выберут не семейную форму, а временный вариант индивидуального заочного обучения в школе, то ответственность за знания ребенка по-прежнему будет нести школа. А значит, родителям надо быть готовыми к тому, чтобы быть на постоянной связи с педагогами. «Индивидуальный план занятий возможен, но не хотелось бы, чтобы это все выходило из-под контроля. Все-таки у нас в школу в этом году пойдет 172 тысячи детей», – отметила Екатерина Сибирцева.

По данным департамента образования, есть и такие, кто сегодня выбирает семейную форму обучения. Но не факт, что это связано с коронавирусом. Всего в Екатеринбурге написано порядка 1000 заявлений на переход детей на такую форму.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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