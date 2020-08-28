Медбокс для температурящих и разделение потоков: тестр-драйв школ к 1 сентября (ВИДЕО)

Кого отправят на изоляцию в медицинский бокс и почему учеников будут выгонять на переменах на улицу? Как будут дети ходить в столовую и почему звонок в школе теперь не означает начало или конец урока? Новые, коронавирусные, времена внесут коррективы в работу школ с 1 сентября. «Новый День» побывал в одной из школ Верх-Исетского района Екатеринбурга и узнал, какие еще новшества ожидают детей.

Что ждет школьников 1 сентября

Ребенка с температурой отправят в бокс

Во всех школах Екатеринбурга с 1 сентября будет не один вход, а несколько, чтобы разделить потоки. Например, в школе № 48, в которой побывали сегодня корреспонденты «Нового Дня», входов будет три. На каждом с 1 сентября будут дежурить по очереди сотрудники школы. Они измерят каждому ребенку температуру бесконтактным термометром, а также предложат обработать руки дезсредством при помощи бесконтактного распылителя. По словам директора Ларисы Пичугиной, в среднем весь процесс приема детей и измерения температуры займет около 30 минут. Но дети будут приходить не единовременно. На дверях уже висит график: 1 «А» приходит к 08:00, 1 «Б» – к 08:10, 1 «В» – к 08:20 и так далее. Родителей просят быть внимательными и приводить детей вовремя, чтобы не создавать путаницы.

«Родителей мы в этом году в школу пускать не будем. Просим с пониманием относиться к ситуации. Мы разрешаем заходить на территорию школы, но в само здание нет», – рассказала директор школы № 48 Лариса Пичугина.

Детей с температурой выше 37,1 временно поместят в специальный бокс тут же, на входе в школу, – это отдельное небольшое помещение с кушеткой. Здесь ребенок будет находиться недолго, уверяет директор школы № 48, – всего несколько минут.

«Если у ребенка температура, нам его нужно будет быстро изолировать от других детей, которые в это же время приходят в школу. Поэтому и создан этот бокс. Здесь ребенок проведет 7-10 минут – пока мы приглашаем фельдшера, звоним родителям или, если потребуется, в скорую помощь», – пояснила Лариса Пичугина.

Дальнейшее решение – как лечить ребенка – примут уже медики. При этом в школе сообщили, что у них есть список детей, у которых по разным причинам может быть регулярно повышенная температура.

Как пройдет 1 сентября

Первого сентября общешкольной линейки не будет. Для каждого класса проведут свой собственный небольшой праздник. Учителя подготовили игры на укрепление командного духа, поздравительные ролики и прочие атрибуты Дня знаний. Родителей на праздник не пустят.

«Небольшое исключение сделаем для мам и пап первоклашек. Они приведут детей на пришкольную территорию, где малышей будут ждать их классные руководители с табличками. Но, сдав ребенка с рук на руки, придется уйти. В школу в этом году не приглашаем», – отметила заместитель директора школы № 48 Анна Фирсанова.

Как будет организована учеба

После измерения температуры дежурные разведут всех по классам, где дети и проведут весь учебный день. Перемещаться между кабинетами с этого года не будут даже старшеклассники. Исключение будет сделано только для предметов, где требуется специальное оборудование, – химии, физики и так далее.

Несмотря на то, что звонки в школе сохранятся, они будут предназначены больше для учителей. Уроки же у разных классов будут начинаться в разное время: у одних ровно в 8, у других – в 8:20 и так далее. Делается это для того, чтобы опять же – разобщить потоки детей как на входе в школу, так и на переменах. Но при этом, по словам директора Ларисы Пичугиной, первая смена в школе, как и в прошлые годы, будет заканчиваться в 13 часов, а не позже.

Абсолютно каждый класс в школе сейчас оборудован рециркулятором воздуха, который обеззараживает его. Рециркуляторы будут работать в присутствии детей. Кроме того, во время перемен и в пересменку в классах будут включать УФ-лампы. Есть в кабинетах и дозаторы с санитайзерами, но детей будут просить мыть руки с мылом и вытирать одноразовыми полотенцами: дезрастворы сушат кожу и часто ими пользоваться не очень полезно для детской кожи.

На переменах ребят планируют выводить во двор школы. Для этого в 48-й разделили лестницы – одни на выход, другие – на вход. По словам учителей, большой перемены должно хватить на то, чтобы дети оделись, спустились и подышали свежим воздухом. Педагоги в это время будут обрабатывать санитайзером парты, стулья и другие поверхности, а также проветривать класс.

Конечно, всех детей разом вывести на улицу не получится. Поэтому в школе № 48 составят график: на какой перемене какой класс гуляет, а какой остается в здании и может побегать по коридору.

Как будет организовано питание

Питаться дети будут тоже не все разом. Столовая школы № 78 рассчитана на 200 мест, но одновременно заняты будут только 60-70 – то есть за один раз смогут пообедать два класса. Сидеть они будут в разных концах зала. Как и в случае с заходом в школу, в столовую будут ходить по скользящему расписанию. «Один первый класс может, например, пойти на обед за 10 минут до окончания урока, другой – в сам момент окончания, третий – задержаться после перемены на 10 минут», – пояснили педагоги.

Посуда в столовых будет обычная – не одноразовая. В пищеблоке школы № 48 установлено несколько посудомоечных машин, и приборы проходят несколько этапов мытья, поэтому в их чистоте сомневаться не приходится. Сотрудники пищеблока единственные в школе обязаны носить маски и перчатки.

Могут ли родители выбрать дистант?

Директор школы № 48 в очередной раз подтвердила, что родители школьников могут сами выбирать форму обучения для своих детей – будь то дистанционное или семейное. Но пока таких заявок не поступало.

«Мы все готовы к дистанционному обучению, потому что прошлый год так заканчивали. Но поверьте, все дети соскучились по общению, все хотят пойти в школу. Но для кого-то такая практика дистанционного обучения в прошлом стала даже полезной. Например, для ребят-спортсменов, которые сейчас будут ездить на соревнования – они смогут проходить программу дистанционно», – отметила Лариса Пичугина.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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