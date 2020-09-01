Без линеек, но с толпами: как проходит День знаний (ФОТО)

День знаний для школьников в этом году из-за коронавирусных ограничений прошел в нетрадиционном формате. Власти запретили проводить линейки, но избежать скопления детей это не помогло.

Дети, не видевшиеся с весны, толпятся на крыльце школ, чтобы пообщаться, и этому способствуют сами школы: ребята стоят в очереди, чтобы на входе каждому из них измерили температуру. Тех, у кого обнаружится повышенная температура, будут отправлять в медбокс (подробнее о том, как будет проходить учеба, читайте в нашей публикации). При этом школы разделили потоки – классы попадают внутрь через разные входы.

В остальном 1 сентября проходит так же, как и в другие годы: первоклассников в школу приводят родители, ребята постарше приходят сами и обсуждают с одноклассниками прошедшее лето, учителям дарят цветы.

Добавим, родители до последнего не знали, как будет организован учебный процесс в этом году. Только в середине августа власти сообщили, что дистанта не будет, учеба начнется в очном формате. Каждая школа должна составить расписание так, чтобы потоки детей пересекались минимально. Родители могут перевести ребенка на дистанционное обучение, если он часто болеет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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