В Екатеринбурге 1 Сентября началось с «минирования» школ

Утром в Екатеринбурге силовики проверяли школы и садики из-за письма с сообщением о минировании. Информация поступила на электронную почту МЧС.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, в письме не сообщался конкретный адрес, поэтому проверка прошла по всем школам и садикам. Но силовики завершили ее оперативно, на праздновании Дня знаний ситуация не сказалась – к моменту прихода ребят школы уже работали в штатном режиме. Никаких опасных предметов силовики не обнаружили.

Как началась учеба в этом году с учетом коронавирусных ограничений – смотрите в нашем фоторепортаже. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/701489.html

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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