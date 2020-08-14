Вместо линеек 1 сентября в школах Свердловской области проведут уроки об изменениях в Конституции

Торжественных линеек в День знаний в школах Свердловской области не будет, массовые мероприятия проводить запрещено, – заявил сегодня министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. Исключение могут составить лишь города, где нет коронавируса. Для остальных школьников устроят уроки, на которых расскажут об изменениях, внесенных в Конституцию РФ и о 75-летии со дня Победы.

«Проводить линейки мы не планируем. Есть предложения со стороны отдельных школ в городах, где нет заболеваемости коронавирусом – тут решение [о проведении линеек] принимает решение глава муниципального образования совместно с родителями. Но массовых мероприятий не должно быть, – заявил сегодня на брифинге министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. – Общешкольных линеек не будет, но 1 сентября должно быть для нас праздником. Мы подготовили рекомендации в адрес школ о необходимости проведения уроков знаний, уроков, посвященных 75-летию Победы, изменению Конституции. Все эти новые изменения, которые происходят в нашей жизни, должны дойти до каждого жителя нашей области, в том числе до школьников».

По словам министра, сегодня нет предпосылок для того, чтобы школы уходили на дистант – все занятия будут проводиться в привычном очном режиме. При этом каждая школа индивидуально должна будет составить план и график работы, расписание – таким образом, чтобы дети по минимуму пересекались. Руокодители школ должны будут донести эту информацию до родителей до начала учебного года.

При этом Юрий Биктуганов в очередной раз подтвердил, что дети, у которых имеются медицинские показания, а также дети, родители которых обеспокоены ситуацией с коронавирусом, могут решить вопрос об изменении формы получения знаний в индивидуальном порядке.

«У родителей есть право, если ребенок часто болеющий, или по медицинским показаниям, они имеет право выбора разных форм обучения, в том числе на дому, очное. Можно по заявлению родителей переходить на дистанционное обучение», – прокомментировал министр.

Ранее об этом же говорила начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева: «На семейную форму образования переходить не обязательно, если вы боитесь коронавируса. Но надо школу проинформировать, что ребенок не может приступить к реализации программы в очном режиме. Будет обсужден план работ, индивидуальный график, будет выстроено взаимодействие с классом, с коллективом. Возможно, будет назначен кто-то ответственный за такое взаимодействие. Нужно будет понять, как будут даваться задания, как они будут проводиться. Будут ли организованы уроки (онлайн) для такого ребенка, не знаю. Это надо будет обсуждать в конкретной школе. Но форма очно-заочного, очного и заочного обучения законом «Об образовании» предусмотрена».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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