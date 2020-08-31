Спрос на цветы для первоклашек не упал в условиях пандемии (ФОТО)

Для владельцев цветочных магазинов первый день осени является горячей порой: даже в период пандемии решение о покупке цветов к празднику не теряет актуальности.

Как уже писал «Новый День», из-за пандемии в этом году от проведения праздничных линеек в школах отказались. Однако для продавцов цветов это не стало проблемой.

«По сравнению с прошлым годом в этом продаем мы лучше. Не знаю, может, дети по школе соскучились за полгода. На 1 сентября выбирают классику – осеннюю гамму, что-то желтое, красное, оранжевое. Берут гортензии, гипсофилы, хризантемы и подсолнухи, кто-то розы», – сообщили «Новому Дню» флористы магазина «Цветкофф».

Как рассказали корреспондентам «Нового Дня» в онлайн-магазине «Дари красиво», в этом году покупателей меньше не стало: «Сравнивать с прошлым годом достаточно сложно. Не сказали бы, что в этом году спрос как-то упал. Сегодня очень много человек заходили. В основном популярностью у нас пользуются цветочные композиции в стаканчиках, воздушные шары».

Отметим, не во всех школах продолжают дарить цветы учителям. Некоторые предпочитают тратить деньги не букеты, а на благотворительность. Так, акция «Дети вместо цветов» стала популярной у родителей школьников и учителей. С каждым годом все больше людей предпочитают поздравить учителя одним совместным букетом от всего класса, а сэкономленные деньги отправить в благотворительные фонды. «В основном дарят букет либо от класса, либо более комплиментарный букет. Такого, как раньше, когда дарили из одних рук за 1500-2000 рублей, практически нет уже», – рассказала «Новому Дню» флорист «Цветочной лавки» Марина Подгорбунских.

Екатеринбург, Анна Темрук

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