В школах и детсадах проверят, носят ли педагоги маски

Министерство образования проверяет школы и детсады на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Члены рабочей комиссии будут выезжать в учебные заведения, чтобы проверять, работают ли рециркуляторы и УФ-лампы, носят ли учителя маски вне уроков.

Как рассказали «Новому Дню» родители дошколят, в чатах детских садов руководители стали распространять предупреждение о проверке, которую ведет Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. По словам заведующих детсадов, представители министерства выезжают в образовательные учреждения, чтобы проверить, оборудованы ли кабинеты и группы всеми необходимыми средствами – рециркуляторами воздуха, ультрафиолетовыми лампами. Кроме того, специалисты следят, чтобы педагоги носили маски вне помещений групп или классов, где они работают. Учителя и воспитатели должны носить маски в коридорах, идя в столовую или на прогулку с детьми. Родителей школьников в здание по-прежнему не пускают, а вот родителей дошколят убедительно просят надевать маски при входе в садик.

Перед началом учебного года представители министерства образования Свердловской области, а также департамента образования Екатеринбурга неоднократно подчеркивали: ношение масок в школах обязательно только для сотрудников пищеблоков. Учителям разрешено было работать без средств индивидуальной защиты. Но теперь рекомендации изменились.

«Главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой подписано письмо № 02/18612-2020-32 от 8 сентября 2020 года, в котором говорится, что использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых или многоразовых масок) предусмотрено только среди сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала и членов экзаменационной комиссии. Вместе с тем в документе содержится рекомендация с учетом складывающейся ситуации принять меры к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками образовательных учреждений, в том числе педагогического состава при нахождении в зданиях учебных заведений вне периода проведения уроков. На основании данного письма аналогичная рекомендация о ношении защитных масок вне учебного процесса была дана и Министерством образования и молодежной политики Свердловской области», – сообщили «Новому Дню» в министерстве образования региона.

Там подтвердили информацию о том, что создана специальная рабочая группа «по контролю за соблюдением выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий в государственных и муниципальных образовательных организациях региона». В том числе, члены этой группы выезжают в школы и детсады для проверки соблюдения всех норм на местах.

Как сообщал «Новый День», с начала учебного года из-за ОРВИ и коронавируса регулярно закрываются на карантин классы в школах и группы в детсадах. По последним данным, представленным губернатором Евгением Куйвашевым, в Свердловской области на карантин закрыт 621 класс в школах (321 – из-за коронавируса, 300 – из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах 38 – из-за коронавируса, 83 – из-за гриппа и ОРВИ, еще пять садиков закрыты полностью (один – из-за коронавируса, четыре – из-за гриппа и ОРВИ).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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