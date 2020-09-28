В Екатеринбурге из-за коронавируса на две недели закрыли детсад

В Орджоникидзевской районе Екатеринбурга из-за угрозы распространения коронавируса полностью закрылся детский сад № 265. У четырех сотрудников ДОУ подозревается Covid-19. Детсад не будет работать по 12 октября, сообщили в городском департаменте образования.

По данным ведомства, на сегодняшний день из-за случаев коронавируса на дистанционное обучение переведены 54 класса в 31 школе и 6 групп в 6 детсадах. В связи с заболеваниями ОРВИ на дистанте находятся 20 классов в 15 школах и 13 групп в 13 детсадах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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