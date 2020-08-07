В школах учителя отрепетируют, как будут разводить детей по классам 1 сентября

В школах Свердловской области перед началом нового учебного года пройдут обязательные тренировки по обеспечению эпидемиологической безопасности, так как учеба начнется в обычном, не дистанционном режиме.

Как сообщили «Новому Дню» в оперативному штабе, тренировки пройдут без участия детей, только для педагогов. Особое внимание будет уделено разведению потоков учеников и составлению графиков их прибытия в школу, прохождению термометрии и медосмотра, дезинфекции, социальной дистанции в классах, максимальному отказу от перемещения детей между кабинетами.

Предполагается, что маски внутри школы дети и учителя, прошедшие медицинский контроль, использовать не будут. Средства индивидуальной защиты останутся обязательными для работников технических служб.

В департаменте информполитики добавили, что подготовка к началу учебного года должна находиться под личным контролем глав муниципальных образований Свердловской области.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что школьники в этом году останутся без торжественных линеек на 1 сентября. Речь идет пока о Екатеринбурге. Решение на областном уровне еще не принято. «Отменили мероприятия, связанные с Днем города. Приоритет – это наши детки, которые должны 1 сентября пойти в школу. И не в режиме онлайн, а в реальном. Дети ждут, по одноклассникам соскучились, учителя по ним соскучились. Линеек не будет. Гладиолусы будут, цветы учителям дарим», – заявил Высокинский.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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