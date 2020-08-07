Креков рассказал, как начнется учеба в школах

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге рассказал, как начнется учеба в школах в сентябре. Главное – это будет реальное, а не виртуальное обучение, кабинеты будут обрабатываться хлоркой и спиртом, но линеек, вероятно, не будет.

«По школам есть четкий алгоритм. Первое – плановый вход в здание. Весь контингент должен быть распределен, чтобы не было толпы. Кто-то [заходит] в это время, через десять минут следующие, и так далее. Надо будет заранее выходить из дома, чтобы толкучки у двери не было. Термометрия обязательная, все школы покупают термометры, дезобработка кожи, расспросы, кто как себя чувствует, после, соблюдая дистанцию, [дети] проходят в кабинеты, где соблюдая дистанцию, учатся», – сообщил Креков. Он отметил: уже известно, что ковид убивается хлором и спиртом, помещения будут дезинфицироваться, уборка будет проводится ежедневно.

«Изменится расписание уроков, перемен, чтобы было меньше перекрещивающихся потоков. Дети будут заниматься в одном кабинете, но процесс обучения выстроен так, чтобы обойтись без массовости, больших линеек, [организуем] дозированное вхождение людей в столовую. Но это реальное, а не виртуальное обучение», – добавил вице-губернатор. Он также отметил, что учителя одними из первых попадут под вакцинацию. Если же ситуация с коронавирусом усугубится, то не исключен возврат к дистансу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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