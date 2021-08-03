Окончательное решение о формате нового учебного года власти примут в середине августа

В какой именно форме в Свердловской области начнется новый учебный год, пока неизвестно, но то, что будут приняты серьезные противоэпидемические меры, несомненно. Конкретика появится ближе к 1 сентября, примерно через две недели. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Мы надеемся, что учебный год начнется не в дистанционном режиме, надеемся, что будем в качественно другой ситуации к тому времени. Что касается конкретики, это будет видно чуть позже, недели через две», – сказал чиновник. Однако он обратил внимание на то, что в любом случае будут действовать те же меры, что и в начале прошлого учебного года.

На входах в учебные заведения будут мерить температуру, учебные кабинеты и классы будут особым образом дезинфицироваться, расписание составят таким образом, чтобы максимально развести потоки учеников. «Но все-таки я надеюсь, что новый учебный год мы сможем начать в классическом варианте», – резюмировал Креков.

Как уже сообщал «Новый День», утром 2 сентября 2020 года у екатеринбургских школ образовались большие очереди: возникли сложности с выполнением требования организации отдельных входов в учебные заведения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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