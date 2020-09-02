Праздник закончился: у школ Екатеринбурга началось столпотворение

День знаний прошел, и с сегодняшнего дня в школах начались обычные уроки. Еще в середине августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о возобновлении очного формата обучения. Каждому учебному заведению были высланы приказы Роспотребнадзора, в которых подробно прописывались все требования к организации работы в период пандемии.

Как уже писал «Новый День», еще в начале августа на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков перечислил ряд условий, которые должны соблюдаться в каждой школе города. Одним из главных пунктов стала организация отдельных входов в учебное заведение – для избегания скопления детей. Однако выполнить это требование оказалось сложно: сегодня утром у школ образовались большие очереди.

Мама второклассника Ольга считает, что в создании заторов виноваты сами родители. «Если бы все следовали инструкциям, то ничего такого не случилось бы. Очень странно слышать от родителей претензии по организации, когда они сами не соблюдают правила. Каждому родителю изначально было сказано, что первоклассников будут встречать учителя, поэтому стоять и ждать, когда же там мой ребенок уйдет из поля моего зрения, это бессмысленно. Конечно, может, вы не доверяете своему классному руководителю, но тогда зачем вы вообще отправили ребенка в школу. Сидели бы на домашнем обучении, и никаких проблем не было, – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка. – Вообще, нам изначально сказали, что разбег по времени будет пять минут. Но какой смысл тогда вообще его делать, если из-за некоторых личностей все равно образуется толпа».

Отметим, что с этой проблемой столкнулись преимущественно те, кто учатся с утра: корреспондент «Нового Дня» обошел несколько учебных заведений в центре города, где дети учатся во вторую смену, но толп на входе не обнаружил. Родители же, попавшие сегодня в «пробку» у школ, переживают, что в толпе создаются риски новой вспышки Covid-19, что может привести к возврату на дистанционное обучение.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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