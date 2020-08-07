Вице-губернатор Креков: «Учителей будут прививать от коронавируса первыми»

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на очередном брифинге рассказал, что учителей будут прививать от коронавируса одними из первых – наряду с медработниками.

«Создаются коллективы в школах, работу возобновляют детские сады, мы к этому всему готовимся, серьезная работа проводится, учителя попадут под вакцинацию одними из первых наряду с врачами, впереди риски серьезные», – сказал он в ходе брифинга оперштаба региона.

Креков не исключил, что дети будут учиться в две смены, а рассадка в классах будет изменена, чтобы школьники могли соблюдать дистанцию. Кроме того, изменятся и правила входа в учебные учреждения, чтобы не создавать скопления людей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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