Родители школьников задумались о переходе на семейное обучение из-за коронавируса: варианты есть

До начала нового учебного года в школах Екатеринбурга осталось ровно три недели. При этом большинство родителей до сих пор не знают, к чему готовитсья: будет ли очное обучение или возможно дистанционное, пройдут ли торжественные линейки. Некоторые обсуждают возможность не водить детей в школу из-за риска распространения коронавируса. В департаменте образования говорят, что школы откроются в привычном формате, но для тех, кто боится подхватить Covid-19, варианты тоже найдутся.

Как рассказала РИА «Новый День» Александра К., мама будущего первоклассника Никиты, родителям пока не дают никакой однозначной информации – готовиться ли им к линейкам в школах или будут ограничения, связанные с коронавирусом.

«Пока никто ничего не говорит, информацию черпаем из СМИ. Якобы 20 августа должен быть окончательный приказ – будут ли линейки, будет ли удаленка или нет. Мы очень надеемся, что после 20 августа нас пригласят на собрание какое-то в школе, расскажут, как и что будет. Ну а пока покупаем канцелярские товары, спортивную форму. Очень надеемся, что не будет дистанционного обучения, – рассказала Александра. – У меня у самой педагогическое образование, но я не готова дома работать учителем начальных классов, тем более у меня есть еще младший ребенок. В случае с первоклассниками удаленка, на мой взгляд, вообще невозможна – ребенок не сможет освоить школьную программу».

Есть и другой взгляд на возможности дистанционного обучения: некоторые родители считают, что пока ситуация с коронавирусом не стабилизировалась, нельзя подвергать риску детей и водить их в школу. Такая тема активно обсуждается на форуме «Школьники» портала Umama.ru. Особенно переживают за возвращение в школы те, в чьих семьях есть хронические больные.

«Мы 5 месяцев на изоляции (муж в зоне риска). Боязно отправлять ребенка учиться 1 сентября. Рассматриваю варианты – договориться с директором (кто знает может опять всех на дистант переведут И тогда мало что пропустит), хотя бы первую четверть отсидеться дома. Самый край переводиться в онлайн школу, безвозвратно. […] Есть еще третий вариант – снять квартиру и мне с детьми жить отдельно от мужа, который в зоне риска, с заболеванием легких в острой стадии (может быть мы все переболеем , мы то не в зоне риска) и потом вернутся домой с приобретенным иммунитетом; тогда и ребенку посещать школу не критично [...]», – пишет автор темы.

Другие родители сообщают, что тоже рассматривают разные варианты для своих детей: кто-то хочет договориться с директором об «индивидуальном дистанте», кто-то планирует переводиться на семейное обучение.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, с 1 сентября школы города начнут работу в обычном формате, без дистанционного обучения. Но если у родителей возникают ситуации, когда ребенок не может ходить в школу, при этом на то нет медицинских показаний (к этому же относится страх заболеть коронавирусом, – прим. ред.), то родители могут написать заявление в департамент образования и перевести ребенка на семейное обучение. При такой форме ребенок осваивает всю программу дома (можно нанимать репетиторов, либо посещать специальные онлайн-школы) и несколько или один раз в год проходит аттестацию в той муниципальной школе, за которой закреплен. Периодичность промежуточной аттестации образовательное учреждение проводит с учетом мнения родителей. В Если ребенок не может посещать школу по медицинским показаниям, есть вариант перевестись на домашнее обучение. Но для такого варианта есть утвержденный перечень заболеваний, и нужно будет предоставить справку установленного образца. Если ребенок переходит на домашнее обучение, педагоги посещают его дома или принимают индивидуально в стенах школы. Это также зависит от выбора родителей.

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщал, что алгоритм работы школ уже понятен. Детей будут запускать в здание группами, чтобы не было толкучки. Обязательными будут ежедневное измерение температуры, обработка рук, дистанция. Изменится и расписание уроков и перемен. В школах постараются сделать так, чтобы «было меньше перекрещивающихся потоков», учиться дети будут, не покидая одного кабинета. Если же ситуация с коронавирусом усугубится, то не исключен возврат к дистанту.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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