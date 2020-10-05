В Екатеринбурге школа попросила детей приходить на занятия в масках

В одной из школ Екатеринбурга руководство обратилось к родителям с просьбой давать детям с собой маски – вне уроков ученикам рекомендовано перемещаться по зданию в средствах индивидуальной защиты. В департаменте образования и региональном министерстве сообщили, что подобных распоряжений не издавали.

Родители учащихся из школы № 19 сообщают, что с завтрашнего дня учеников ждут в масках. На уроках их использовать не нужно, но рекомендовано надевать вне кабинетов: утром при приходе в школу, по пути в столовую и другие классы.

В департаменте образования Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что таких распоряжений не было, вероятно, школа издала такие рекомендации сама. При этом рекомендации – не являются обязательным требованием.

В региональном министерстве образования и молодежной политики рассказали, что на сегодняшний день масочный режим в школах «должны соблюдать только сотрудники пищеблока и технический персонал». Дополнительных рекомендаций никаких не издавалось.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что носить маски в школах и детских садах рекомендовали всему персоналу, в том числе педагогам, и воспитателям.

«...В документе [Роспотребнадзора] содержится рекомендация с учетом складывающейся ситуации принять меры к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками образовательных учреждений, в том числе педагогического состава при нахождении в зданиях учебных заведений вне периода проведения уроков. На основании данного письма аналогичная рекомендация о ношении защитных масок вне учебного процесса была дана и Министерством образования и молодежной политики Свердловской области», – сообщали ранее в «Новому Дню» в министерстве образования региона.

В школах и детских садах сейчас проходят проверки соблюдения санитарных требований. Специалисты минобразования на местах смотрят, есть ли в школах и садиках рециркуляторы, работают ли они, находятся ли взрослые в помещениях в масках.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

В Свердловской области вводят новые запреты из-за коронавируса и переводят сотрудников на дистант. / 823 утки и 387 голубей: Екатеринбург поучаствовал в ежегодном народном учете птиц EuroBirdwatch 2020. / Тагильского пьяного лихача, въехавшего в толпу людей на тротуаре, отправили за решетку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»