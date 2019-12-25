Мэрия Екатеринбурга заявила о планах построить еще две школы в Краснолесье

В микрорайоне Краснолесье остановлено строительство второй очереди ЖК «Балтийский». В администрации Екатеринбурга пояснили, что вместо жилых многоэтажек на бульваре академика Семихатова должны появиться две школы. Но застройщик с этим не согласен и пытается оспорить постановление мэрии о перемежевании земельного участка.

Дело в том, что спорная земля находится в федеральной собственности. Участок был выделен УрО РАН под строительство жилья для молодых ученых. Инвестиционный контракт был заключен с компанией ООО «БСК-54», соинвестором которой выступает «Атомстройкомплекс».

«Застройщик строил дома и передавал часть квартир по социальным программам. На данный момент застройщик выполнил все свои обязательства перед УрО РАН, но намерен далее застраивать этот участок жильем. Между тем, согласно действующим градостроительным нормативам, объемы строительства жилья на этом участке уже превышены. Строить новые жилые дома – это значит лишать жителей этих и соседних домов возможности получить необходимую социальную инфраструктуру. Прежде всего школ, которых в районе Краснолесья и так не хватает. В настоящее время муниципалитет ведет переговоры с УрО РАН и Минобрнауки о межевании двух свободных участков под строительство двух школ и передачи их муниципалитету. Для города это единственная возможность обеспечить строительство в этом микрорайоне новых учебных заведений», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Местные жители подтверждают, что образовательных учреждений в Краснолесье катастрофически не хватает. На весь район, где уже есть жилые комплексы «Балтийский» и «Полесье-2», а вскоре появится «Ньютон Парк», всего одна школа № 181, которую прозвали «нерезиновой».

Кроме того, застройщик планировал построить две огромных жилых высотки на бульваре Семихатова, что не очень радовало обитателей соседних домов. Теперь эти планы заморожены из-за судебного спора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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