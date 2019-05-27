Родителям первоклашек переполненной школы №181 отказали в выездных классах

В екатеринбургской школе №181, где сложилась критическая ситуация с размещением первоклассников, не будут организовывать выездные классы в соседних школах. По результатам опроса родителей мэрия сочла эту инициативу нецелесообразной. Хотя не все жители Краснолесья с этим согласны.

Как рассказала РИА «Новый День» мама будущей первоклассницы Ольга Михайленко, голосование проходило на сайте школы и на родительском собрании. Всего набралось около 30 человек, которые согласились, чтобы детей возили автобусами на уроки в 55-ю и 154-ю школы.

«На сайте информации была подана таким образом, что люди отказывались. Был вопрос: «Не желаете ли перевести ребенка в другую школу?». Конечно, никто не желает. Мы хотели, чтобы был проведен телефонный опрос родителей всех 380 первоклассников, но в итоге все решили на родительском собрании», – отмечает собеседница агентства.

Тем не менее, часть родителей после переговоров с директором согласились перевести детей в другие образовательные учреждения, и число первоклассников снизилось до 350. Но это все равно в два раза превышает возможности школы.

Переполненная школа – куда посадить первоклашек

«Родители возмущены и недовольны. Сейчас появилась информация, что младшие классы, возможно, будут объединять, чтобы освободить учителей для занятий с первыми классами. Условия в школе жуткие, каждое утро в раздевалке давка. Когда проходил последний звонок, то торжественная линейка еле поместилась на площадке – так много детей. При этом в микрорайоне бесконечно сдаются новые дома, то есть число первоклассников будет только расти. А нам власти предлагают потерпеть до 2021 года, когда будет сдан пристрой к школе», – рассказала Ольга Михайленко.

Напомним, сейчас в школе №181 обучается 1600 школьников, хотя здание рассчитано на 830 учащихся. Ранее директор школы Равиль Абдулин отмечал, что для размещения всех детей придется переоборудовать некоторые помещения. Например, убрать учительскую, разгородить актовый зал и объединить несколько кабинетов. Ремонт будет проходить летом.

Подрядчик строительства нового корпуса школы определился только на минувшей неделе. Муниципальный контракт на сумму 590,8 миллионов рублей будет заключен с компанией «Стройтек», которая была единственным участником торгов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.19

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