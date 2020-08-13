Застройщики требуют закон против «последних героев», берегущих свои «сарайчики»

Проведению реновации в Екатеринбурге мешает несовершенство законодательства, которое в должной степени не защищает ни интересы застройщиков, ни безопасность собственников ветхого и аварийного жилья. Иногда из-за одного-единственного собственника, который отказывается продавать свою квартиру или гараж, встают планы по переустройству целых кварталов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. «Нужны законы, по которым застройщики принимают на себя обязательства по отселению жильцов, чтобы защитить их интересы. Но и у застройщиков должны быть гарантии, что никакой «последний герой» не запросит за свою собственность десятикратную цену или не откажется съезжать просто из принципа. Реновация должна быть необратима, – заявил он. – Главное – учесть интересы и обеспечить безопасность всех. А сегодня что? В аварийных домах живут люди. Жить в аварийных домах нельзя, но из-за того, что законодательство недостаточно отработано, живут. Есть один недавний пример, на улице Гагарина. Только одна семья живет, все давно уехали. Здание отселено, вложены огромные средства. А тут такое торможение. Бизнес несет затраты и потери, а люди в опасности».

Архитектор Никита Демидов добавил, что каждый собственник в центре Екатеринбурга «рассматривает свой участочек как инвестицию в будущее, а у него там какая-то автомойка». «И он хочет дорого его продать. И ждать инвестора он может бесконечно долго, 20-30 лет», – добавил он.

Бывший главный архитектор города Михаил Вяткин заявил, что без руководящей и направляющей роли мэрии здесь не обойтись. «Множество собственников, и каждый думает о своем сарайчике, о своем гаражике... Застрельщиком проекта реновации должна быть администрация города. И каждый должен об этом знать», – считает он.

Участники пресс-конференции также заявили, что интересы бизнес-сообщества сформированы, реконструкция центра назрела, интерес сложился. Более того, концепция уже поддержана на уровне городских властей.

Говоря же о реновации вообще, Михаил Вяткин заявил, что вся застройка Екатеринбурга – это пример реновации различного типа, так как все мегаполисы просто «обречены» ею заниматься. При этом есть два пути. «Революционный» – когда сносятся довольно крупные районы и на их месте строится что-то новое (например, район улицы Бакинских Комиссаров, Цыганский поселок). А есть эволюционный – когда внутри старых кварталов строят современные здания. В качестве удачного примера уплотнения существующей застройки он назвал ЖК «Макаровский».

Напомним, вчера вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин заявил, что развитие отдаленных территорий, таких как микрорайоны Академический, Солнечный, требуют огромных инвестиций в инфраструктуру, а у муниципалитета часто нет на это средств. Поэтому от периферийной застройки Екатеринбург в будущем будет отказываться.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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