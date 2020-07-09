Застройщик прокомментировал инцидент с похищением владельца участка, который не хочет продавать землю

В Екатеринбурге сегодня рано утром с территории своего участка на улице Шейнкмана был похищен мужчина, который владеет небольшим отрезком земли. Рядом ведется строительство комплекса апартаментов, застройщик – «Атомстройкомплекс». По сообщениям СМИ, мужчине предлагали выкупить у него землю, но он отказывался. Это информацию подтвердили в пресс-службе строительной компании.

«Компания действительно реализует проект многофункционального комплекса на участке Шейнкмана – Радищева, на территории которого расположено нежилое строение, принадлежащее гражданину Сербиенко. Несколько лет назад компания предлагала собственнику выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости. При этом проектом не подразумевается строительства непосредственно на земле, занимаемой объектом Сербиенко», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе АСК.

Там уточнили, что готовы сотрудничать со следствием и предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию.

Напомним, ранее в полиции Екатеринбурга сообщили, что проверяют информацию, процессуальное решение еще не принято. Свою проверку также проводит следственный отдел Ленинского района Екатеринбурга, на месте работает следственно-оперативная группа.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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