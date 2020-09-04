Похитителю екатеринбуржца, не желавшего продавать участок застройщику, дали условный срок

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор одному из участников резонансного похищения Олега Сербиенко – владельца участка на улице Шейнкмана, не желающего уступать землю крупному застройщику.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый Андрей Черепанов был осужден по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его уголовное дело рассматривалось отдельно.

Гособвинитель запрашивал для Черепанова наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строго режима. Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Приговор еще не вступил в законную силу. «Прокуратура в течение 10 дней изучит приговор и даст правовую оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования», – сообщили в ведомстве. Уголовное дело в отношении второго участника похищения также находится на рассмотрении в Ленинском районном суде.

Как ранее писал «Новый День», рано утром 9 июля на улице Шейкмана двое мужчин в масках схватили Олега Сербиенко, затолкали его в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. Момент преступления попал на видеокамеры. Как выяснилось позднее, похитители бросили мужчину в лесу в районе Челябинского тракта, он добирался до города пешком. В разговоре с журналистами Сербиенко предположил, что его похищение могло быть связано с тем, что он не желает продавать свой земельный участок строительной компании.

Мужчина владеет территорией, которая располагается между жилым комплексом «Арбатский» и многофункциональным зданием, которое возводит компания «Атомстройкомплекс». «Раньше это был автосервис, его хотят отобрать, требуют, чтобы я его продал за 100 тысяч, но я сказал, что и за 100 миллионов не продам, это моя собственность. Я подаю в суд, суды принимают в мою сторону решения. Но эта строительная организация с большими связями и большими деньгами, они попирают все права», – заявил после похищения Сербиенко, однако заявление в полицию на похитителей писать не стал.

Тем не менее, следственный комитет начал расследование, так как статья «Похищение человека» относится к делам публичного обвинения. В компании «Атомстройкомплекс» комментировали ситуацию. В пресс-службе застройщика «Новому Дню» заявили, что несколько лет назад Сербиенко предлагали выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости. При этом проектом не подразумевается строительства непосредственно на его земле. Там уточнили, что готовы сотрудничать со следствием и предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию.

Рассказ похищенного

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.20

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