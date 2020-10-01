Второму участнику похищения мужчины в центре Екатеринбурга назначен условный срок

Суд вынес приговор второму участнику резонансного похищения екатеринбуржца Олега Сербиенко, не желавшего продавать крупному застройщику свой участок земли.

Напомним, ранним утром 9 июля на улице Шейнкмана, рядом со стройплощадкой корпорации «Атомстройкомплекс» неизвестные схватили мужчину, затолкали его в автомобиль, вывезли в лес и бросили там. Пострадавший вернулся обратно пешком. Он не стал обращаться в полицию, так как, по его словам, «пообещал бандюгам». Следственный комитет самостоятельно возбудил уголовное дело.

Рассказ похищенного

О том, как полицейские вышли на след подозреваемых, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Первым делом сыщики вычислили автомобиль, на котором был похищен предприниматель. ВАЗ-2114, 2012 года выпуска, с номерами 86-го региона (ХМАО), принадлежит местному жителю, который предоставил транспортное средство знакомому на непродолжительный срок, сам он к этой криминальной истории отношения не имеет. После преступления машина была спрятана в коллективном саду «Мечта», между Арамилем и поселком Большой Исток. Номера с ВАЗа были сняты. Первого подозреваемого представители МВД задержали в квартире по улице Черепанова в Ленинском районе Екатеринбурга, неподалеку от места преступления. […] Он предпринял попытку сделать вид, что его якобы нет дома, хотя сам при этом спрятался в шкафу. Первым подозреваемым оказался местный житель, 1986 года рождения, увлекающийся боксом. Его напарник, 1994 года рождения, к моменту проведения полицейской спецоперации успел ретироваться в Челябинскую область. Он также является спортсменом, увлекается самбо. В ходе оперативной работы сыщики убедили его по телефону, что в его интересах лучше добровольно явиться в подразделение ОБОП, что тот и сделал», – рассказал представитель МВД.

Первый сообщник получил 3,5 года лишения свободы условно – приговор был вынесен в сентябре. По данным СК, он признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием. Сегодня суд определил наказание и для второго обвиняемого, 26-летний мужчина осужден на 3 года условно. При этом следственный комитет продолжает расследование в отношении третьего фигуранта, который, по версии следователей, тоже причастен к похищению, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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