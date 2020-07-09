Похищенного екатеринбуржца вывезли на Челябинский тракт. Рассказ пострадавшего (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня рано утром было совершено похищение – неизвестные силой затолкали в машину мужчину, владельца участка на улице Шейнкмана, и увезли в неизвестном направлении. Сейчас жертва киднепперов уже вернулся – «Новому Дню» удалось пообщаться с ним, чтобы узнать подробности инцидента.

Олег Сербиенко – владелец участка на улице Шейнкмана, его территория находится между жилым комплексом «Арбатский» и строящимися апартаментами «Атомстройкомплекса». Около 5 часов утра двое мужчин схватили его, затолкали в ВАЗ-2114 и увезли. Как оказалось, в лес на Челябинский тракт. И по словам мужчины, похищение связано именно с его участком.

«Раньше это был автосервис, его хотят отобрать, требуют, чтобы я его продал за 100 тысяч, но я сказал, что и за 100 млн не продам, это моя собственность. Я подаю в суд, суды принимают в мою сторону решения. Но эта строительная организация с большими связями и большими деньгами, они попирают все права. Я тут охраняю, потому что сторожей, которые были раньше, их убили, и сюда никто не хочет идти – я свое имущество охраняю. Я не боюсь ничего. Я им сказал откровенно: «Если хотите, меня убивайте». Никакого дома у меня нет, у меня есть только съемная квартира, а тут все мое имущество. Эта строительная организация подделывает все документы, я на это подал, а они не хотят, чтобы это выплыло наружу. Видимо, это и есть следствие событий», – сказал он.

Мужчина заявил, что его выбросили в лесу, на лице у него – ссадины, на голове шишка. «Я рассказывать [подробностей о похищении] не буду, потому что банюдгам этим пообещал, что писать заявление не буду, потому что милиция ничего не делает. У меня в милиции лежит пять или шесть КУСПов по этому объекту. Они не делают ничего. С 30 июня на 1 июля, когда надо было голосовать, уже была попытка похищения, но им не удалось, а сегодня удалось», – сказал Сербиенко.

Отметим, что по факту похищения мужчины следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». На тот момент местонахождение похищенного Сербиенко еще не было установлено.

Соседи характеризуют мужчину неоднозначно. Управляющий ЖК «Арбатский» Максим Барбашин назвал его «странным». «Это наш сосед по земельному участку, это нежилой объект, мы с ними пытались взаимодействовать, но он не шел на контакт, говорил, обращайтесь письменно. Я тут три года работаю, на бомжа он не похож, но вел себя странно, ни с кем не взаимодействовал, тащил мусор. Жители дома жаловались, что он жег мусор на участке, и дым шел в окно нашим жителям», – сказал он.

Также Барбашин рассказал, что охрана жилого комплекса видела сегодня утром происходящее, но не вмешалась. «Наша охрана отвечает за безопасность внутри комплекса, эта территория не является нашей собственностью. Жительница услышала, позвонила в полицию», – сказал он. По его словам, по камерам наблюдения видно, что в 5:10 подъехала машина, двое вышли,вытащили мужчину в 5:20, видно, что он кричит, его ведут под руки уже в полубессознательном состоянии.

В ближайшее время видеорассказ похищенного появится на нашем канале.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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