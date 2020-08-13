Расследование дела о похищении екатеринбуржца, не желающего продавать участок, завершено

В Екатеринбурге окончено расследование уголовного дела о похищении человека. Перед судом предстанут двое мужчин, 1986 и 1994 г.р. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном СУ СКР.

Как уже сообщал «Новый День», в 5 часов утра 9 июля был похищен екатеринбуржец Олег Сербиенко – владелец участка на улице Шейнкмана, его территория находится между жилым комплексом «Арбатский» и строящимися апартаментами «Атомстройкомплекса». Двое мужчин схватили его, затолкали в ВАЗ-2114 и увезли. Как оказалось, в лес на Челябинский тракт, избили, потом выбросили там же, в лесу. По мнению мужчины, похищение могло быть связано именно с его участком. «Раньше это был автосервис, его хотят отобрать, требуют, чтобы я его продал за 100 тысяч, но я сказал, что и за 100 млн не продам, это моя собственность. Я подаю в суд, суды принимают в мою сторону решения. Но эта строительная организация с большими связями и большими деньгами, они попирают все права», – заявил он журналистам, однако сказал, что писать заявление в полицию не будет.

Тем не менее, СУ СКР начало расследование, так как статья «Похищение человека» относится к делам публичного обвинения и расследуется независимо от заявления потерпевшего. Компания «Атомстройкомплекс» тогда заявила «Новому Дню», что несколько лет назад предлагала Сербиенко выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости. При этом проектом не подразумевается строительства непосредственно на его земле. Также там уточнили, что готовы сотрудничать со следствием и предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию.

Сегодня начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что подозреваемых удалось разыскать менее чем за сутки. Первого задержали в одной из квартир по улице Черепанова. Дверь полиции открыла его сожительница, в то время как сам фигурант прятался в шкафу. О нем известно также, что он занимается боксом. Его напарник, который увлекается самбо, к моменту проведения полицейской спецоперации успел уехать в Челябинскую область. Сыщики позвонили ему и по телефону уговорили сдаться добровольно.

Добавим, что сегодня на пресс-конференции гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев посетовал, что проекты реновации центральных кварталов иногда встают из-за «последних героев», которые не желают продавать последнюю квартиру в старом доме или последнюю долю в земельном участке. «Нужны законы, по которым застройщики принимают на себя обязательства по отселению жильцов, чтобы защитить их интересы. Но и у застройщиков должны быть гарантии, что никакой «последний герой» не запросит за свою собственность десятикратную цену или не откажется съезжать просто из принципа», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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