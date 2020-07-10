СК продолжит расследование уголовного дела о похищении, несмотря на отказ потерпевшего писать заявление

Следственные органы продолжат заниматься уголовным делом о похищении Олега Сербиенко, которое произошло в Екатеринбурге вчера утром, несмотря на слова потерпевшего о том, что он не намерен обращаться в органы с заявлением. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». «Состав преступления относится к делам публичного обвинения и расследуется независимо от заявления и т.д. Статья 20 УПК РФ об этом говорит», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе областного управления СКР.

Напомним, Олег Сербиенко, владелец земельного участка на улице Шейнкмана, был похищен вчера около пяти утра. Его увезли с территории, которая принадлежит ему – она находится между жилым комплексом «Арбатский» и многофункциональным зданием, которое возводит компания «Атомстройкомплекс». Двое неизвестных в масках затолкали Олега Сербиенко в машину и вывезли в неизвестном направлении. Позднее оказалось, что в лес в район Челябинского тракта. Обратно мужчина, по его словам, возвращался пешком, на лице у него были ссадины. При этом он заявил журналистам, что после разговора с похитителями не будет обращаться в органы с заявлением, т.к. неоднократно, по его словам, сталкивался с бездействием правоохранительных органов. В частности, Сербиенко заявил, что предупреждал, что его уже хотели похитить – в ночь с 30 июня на 1 июля, однако преступление не было предотвращено.

Рассказ екатеринбуржца о похищении

Сербиенко рассказал журналистам, что участок, который принадлежит ему, давно пытались выкупить представители «Атомстройкомплекса». «Раньше это был автосервис, его хотят отобрать, требуют, чтобы я его продал за 100 тысяч, но я сказал, что и за 100 млн не продам, это моя собственность. Я подаю в суд, суды принимают в мою сторону решения. Но эта строительная организация с большими связями и большими деньгами, они попирают все права. Я тут охраняю, потому что сторожей, которые были раньше, их убили, и сюда никто не хочет идти – я свое имущество охраняю. Я не боюсь ничего. Я им сказал откровенно: «Если хотите, меня убивайте»», – сказал он.

Представители застройщика подтвердили, что пытались выкупить объект у Сербиенко, однако тот отказался. «Компания действительно реализует проект многофункционального комплекса на участке Шейнкмана – Радищева, на территории которого расположено нежилое строение, принадлежащее гражданину Сербиенко. Несколько лет назад компания предлагала собственнику выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости. При этом проектом не подразумевается строительства непосредственно на земле, занимаемой объектом Сербиенко», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе АСК. Добавим, что к настоящему моменту похитителей Сербиенко так и не нашли и не задержали. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе областного управления СК России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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