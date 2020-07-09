В Екатеринбурге похитили мужчину – неизвестные затолкали его в машину и куда-то увезли

В Екатеринбурге сегодня рано утром было совершено похищение человека. Мужчину, который живет на участке на улице Шейнкмана, схватили неизвестные, затолкали в ВАЗ-2114 и увезли в неизвестном направлении. Момент похищения попал на камеры.

Место, где произошел инцидент, находится рядом со стройкой – между комплексом апартаментов, которые возводит компания «Атомстройкомплекс», и жилым домом «Арбатский» (Шейнкмана, 86а). Информацию подтвердили в пресс-службе городской полиции. «В отдел полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение, по данному факту проводится проверка, по итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», – прокомментировали там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

Президент РСТ: чартеров за рубеж не будет до осени, в августе возможны только регулярные рейсы. / На уральских трассах начали продавать арбузы и дыни. / Екатеринбуржцев призвали не покупать туры за рубеж на конец лета – начало осени: «Авиаперевозка у нас не возобновится». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»