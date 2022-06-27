Осужден чоповец, заказавший похищение несговорчивого хозяина автосервиса (ВИДЕО)

В Екатеринбурге осужден 45-летний руководитель частных охранных организаций. Мужчина признан виновным в том, что в 2020 году организовал похищение екатеринбуржца Олега Сербиенко.

Потерпевший, владелец автосервиса на улице Шейнкмана, отказывался освобождать земельный участок, попавший под застройку. Строительная компания обратилась к обвиняемому, чтобы он «обеспечил порядок» на стройплощадке. «В период с 2 по 8 июля 2020 года у осужденного, из ложно понятых интересов строительной компании, возник умысел на организацию похищения собственника здания», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Злоумышленник заказал похищение владельца автосервиса своему подчиненному, а тот привлек к делу своего друга. Как уже сообщал «Новый День», рано утром 9 июля 2020 года на улице Шейнкмана двое мужчин в масках схватили Олега Сербиенко, затолкали его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Момент преступления попал на видеокамеры.

Похищение человека

Когда организатор похищения узнал, что о преступлении написали СМИ, он испугался и позвонил сообщникам, велев отпустить похищенного.

Похитители бросили мужчину в лесу в районе Челябинского тракта, он добирался до города пешком. В разговоре с журналистами Сербиенко предположил, что его похищение могло быть связано с тем, что он не желает продавать свой земельный участок строительной компании.

Мужчину похитили из-за земельного участка

Оба исполнителя были осуждены в прошлом году. Организатору сегодня дали 5 лет строгого режима. Также он должен заплатить Олегу Сербиенко 500 тысяч рублей моральной компенсации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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