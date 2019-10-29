«Макаровский квартал» признали одним из лучших ЖК в России (ФОТО)

«Макаровский квартал» в рейтинге жилых комплексов России занял второе место и первое – среди ЖК Свердловской области. Высокие баллы строящиеся дома получили благодаря социальной инфраструктуре, близости к местам отдыха и уважительному отношению к клиентам.

Специалисты Единого ресурса застройщиков проанализировали около 5 тысяч жилых комплексов России. Жилые комплексы оценивались по 106 параметрам. В топ-20 лучших жилых комплексов попали 7 московских зданий, 6 домов из Екатеринбурга, по два в Уфе и Новосибирске.

Как рассказал сегодня в рамках форума 100+ Forum Russia представитель Единого ресурса застройщиков Юрий Гарбузов, «Макаровский квартал» («УГМК-Застройщик») набрал в сумме 114 баллов. Это второе место по стране, самые высокие баллы комплекс получил по таким параметрам, как социнфраструктура, объекты спорта, входная группа, близость в местам массового отдыха, удобные подъезды и уважение к клиенту. В Свердловской области «Макаровский» признали безусловным лидером, на второе место с большим отрывом попал «Клевер парк», на третьем находится «Екатерининский парк».

«Я две недели назад посетил этот жилой комплекс и влюбился. Желаю дальнейших успехов. Планка задана высокая, но вы старайтесь», – поздравил Юрий Гарбузов руководителя девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина и вручил ему диплом.

«Для нас это неожиданно. Единый реестр застройщиков раньше составлял рейтинги по объему ввода жилья, по объему строящегося жилья. Около месяца назад пришла информация, что они запускают новый проект по оценке жилых комплексов, а оценку решили сделать для того, чтобы жилье больше отвечало потребительским запросам покупателей, чтобы повышать качество строительства. Нам приятно, что наш труд оценили так высоко», – прокомментировал Мордовин.

Екатеринбург, служба информации

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