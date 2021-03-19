УГМК войдет в группу по реновации: у компании есть опыт преображения бывших промышленных зон

Представители УГМК сегодня написали заявление с просьбой включить их специалистов в рабочую группу по реновации, которую создал недавно губернатор Евгений Куйвашев.

Об этом рассказал корреспонденту «Нового Дня» генеральный директор компании «УГМК Застройщик» Евгений Мордовин. Он отметил, что компания уже имеет опыт в преображении промышленных территорий, и сейчас ей было бы интересно поучаствовать в реновации жилых объектов.

«Когда приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, мы показывали ему Екатеринбург. Если посмотреть – все новые жилые комплексы построены в бывших промышленных зонах. Сейчас в центре города промышленных площадок почти нет, остался только «Уралкабель». Задачу по выносу промышленных предприятий из центра города мы выполнили. Теперь перед нами стоит очень большая масштабная задача по реновации старого жилого фонда», – рассказал Евгений Мордовин. Он пояснил, что, например, в Завокзальном районе, ближе к Уралмашу, осталось очень много старых складов и старых жилых домов, и пришло время их реновировать.

«Все это рассказали вице-премьеру. Ему понравилось, как динамично развивается город. Рассказали, что это самый высотный город в России. Средняя этажность строящегося жилья сейчас в Екатеринбурге – 22 этажа. Ни в Москве, ни в Питере такого нет», – подчеркнул Мордовин.

По мнению застройщика, надо как можно быстрее проработать механизм реновации территорий, который должен, во-первых, учитывать интересы людей, которые там проживают, но самое главное – он нужен, чтоб город развивался. Евгений Мордовин пояснил, что есть разные ограничения для застройщиков – например, защитные зоны заводов, или знаменитая приаэродромная зона. Но еще один ограничивающий момент – это старый жилой фонд, который может через несколько лет превратиться в зону отчуждения, если не работать на опережение. Поэтому и надо создать механизм, который будет реально работать, чтобы принятый закон не стал таким, который невозможно использовать. «У нас есть опыт в реновации промышленных территорий, и было бы интересно поучаствовать в реновации и жилых объектов», – резюмировал застройщик.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

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