Куйвашев назначил Высокинского главным по вопросам реновации

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил персональный состав рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий. Документ опубликован на портале правовой информации.

Руководителем рабочей группы назначен первый замгубернатора, бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Его заместителями стали замгубернатора Сергей Швиндт и министр строительства Михаил Волков. Секретарь группы – Дарья Смирнягина, замначальника отдела стратегического развития строительной отрасли областного минстроя. Также в состав группы вошли вице-мэр Екатеринбурга по капстроительству Алексей Бирюлин (по согласованию), директор УИРЗ Николай Воронин, представитель СРО «Гильдии строителей Урала» Александр Кислых, областные министры экономики, энергетики и ЖКХ, транспорта, и.о. главы минфина, первый замглавы МУГИСО, замглавы аппарата губернатора, а также представитель ООО «Брусника» Ольга Фаизова.

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе профильный комитет заксобрания одобрил проект областного закона «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области», в котором речь идет о реновации. Законопроект закрепляет за правительством основные полномочия в этой сфере, например, установление порядка реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки и определения границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируются снос и реконструкция объектов капитального строительства.

Сегодня на пленарном заседании заксо законопроект будет рассмотрен депутатами сразу в трех чтениях. Выступить с докладом должен Александр Высокинский.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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