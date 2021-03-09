Профильный комитет заксо одобрил законопроект о реновации

Сегодня комитет заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике одобрил проект областного закона «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области», в котором речь идет о реновации.

Как сообщили в пресс-службе заксо, необходимость принятия этого закона вызвана принятием Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ, который поставил перед регионами задачу по созданию правовой основы для внедрения института комплексного развития территорий.

Законопроект закрепляет за правительством Свердловской области установление порядка реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки и определения границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируются снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома.

«Для полноценного внедрения механизма комплексного развития территории в Свердловской области правительству необходимо будет принять еще ряд нормативных актов, которыми, в частности, будут утверждены адресные программы развития территорий с нежилой застройкой, определены критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, подлежащие сносу или реконструкции. Конечная цель закона о комплексном развитии территорий – создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов», – подчеркнула спикер Людмила Бабушкина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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