Законопроект о реновации опубликован: она может коснуться каждого

В заксобрание Свердловской области поступил законопроект ПЗ-2499 «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области», который можно было бы назвать просто «о реновации», так как именно о ней в документе и говорится.

В законопроекте разъясняется, кто и какими полномочиями будет обладать после его вступления в силу. Так, заксобрание должно принять закон о реновации, а губернатор должен контролировать исполнение этого закона и защищать права граждан. Почти все остальное ложится на плечи областного правительства. Оно принимает решение о комплексном развитии той или иной территории (такое же право будет у администраций городов), утверждает адресные программы, на основании которых планируется снос или реконструкция объектов капстроительства (кроме многоквартирных домов). Оно же утверждает критерии, на основании которых жилые дома блокированной застройки, частные дома, садовые дома и земельные участки могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки.

Также правительство устанавливает предельный срок проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в проект решения о реновации. Для этого ему потребуется принять отдельный подзаконный акт.

Согласно законопроекту, собственники жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в границы территории реновации, по письменному заявлению приобретают за доплату жилые помещения большей площади и (или) жилые помещения, имеющие большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, в порядке, установленном правительством Свердловской области. Этот порядок тоже еще предстоит разработать.

Полностью текст законопроекта с пояснительной запиской к нему опубликован на официальном сайте законодательного собрания.

Напомним, ранее ДИП сообщал, что для включения дома в программу «Комплексное развитие территории» и последующего сноса потребуется согласие двух третей жильцов, кроме того, необходимо провести собрание, на котором должны присутствовать как минимум половина собственников и нанимателей (они будут голосовать как представители собственников). При сносе жилья владельцы получат денежную компенсацию – рыночную стоимость квартиры на момент включения дома в программу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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