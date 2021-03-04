Свердловское правительство одобрило законопроект, позволяющий сносить многоквартирники для реновации

Правительство Свердловской области на сегодняшнем заседании одобрило законопроект о комплексном развитии территорий, который можно считать местным законом о реновации. Новый механизм позволит сносить любые многоквартирные дома с согласия собственников, чтобы строить на их месте новое жилье.

«Законопроект о комплексном развитии территорий одобрен на заседании правительства Свердловской области 4 марта. Новый механизм позволит освободиться от физически устаревшего жилого фонда», – сообщает сегодня департамент информационной политики губернатора региона.

Региональный закон о КРТ должен быть принят, чтобы заработал федеральный закон, вступивший в силу в конце 2020 года. «Всероссийская реновация» позволяет властям сносить не только аварийное и ветхое жилье, а любые многоквартирные дома для обновления городской застройки.

Законопроект Свердловской области предполагает, что для включения дома в программу «Комплексное развитие территории» и последующего сноса потребуется согласие двух третей жильцов, кроме того, необходимо провести собрание, на котором должны присутствовать как минимум половина собственников и нанимателей (они будут голосовать как представители собственников). При сносе жилья владельцы получат денежную компенсацию – рыночную стоимость квартиры на момент включения дома в программу. Кроме того, им возместят расходы на переезд и, если понадобится, на аренду жилья. Либо власти региона могут предоставить равноценное жилье.

Утвержденный правительством законопроект направили в законодательное собрание. Депутаты рассмотрят его весной.

Ранее один из разработчиков законопроекта первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский рассказал, что реновация начнется со старых двух- и трехэтажных домов, которые уже «израсходовали свой ресурс». Часть квартир будет расселять государство, часть – застройщик. Отбором площадок под реновацию займется не город, а область. По словам Высокинского, новый закон позволит уйти «от спекуляции на жилищном рынке»: «Ведь как было раньше? Начинают расселять дом, а один из жильцов ставит условие: продаю свое жилье по цене миллион долларов за квадратный метр. И все! Никуда не денешься – частная собственность. Причем спекулировали не только граждане, а целые юридические лица, которые скупали квартиры у подобных жильцов. Новый закон такую возможность исключает, и это благо», – добавил Высокинский.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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