Высокинский рассказал, как пройдет реновация жилья в Екатеринбурге

Областные власти определили, как пройдет реновация жилья в Екатеринбурге. По словам первого замгубернатора и бывшего мэра Александра Высокинского, сначала будут расселять и сносить двух- и трехэтажные дома, причем мнение жителей обещают учитывать.

«Скорее всего, [реновация начнется] со старых двухэтажных и трехэтажных. Такие дома уже израсходовали свой ресурс. Но здесь все решают жители – они принимают решение путем голосования. Если они согласны участвовать в отселении, оформляются документы. Часть квартир расселяет государство, часть – застройщик. Отдельный вопрос – здания, которые являются памятниками архитектуры. Как только программа заработает, все подробности расскажем», – сообщил Высокинский в интервью «Областной газете».

Проект областного закона уже готовится, утвердить его планируется до конца марта. По словам чиновника, по этой программе жилье будут менять на условиях «метр в метр», отбором площадок под реновацию займется не город, а область. При этом если мнением жителей по поводу сноса будут интересоваться, то вопрос о расселении решат без учета того, сколько люди запросят за свою квартиру. «Новый закон позволит уйти от спекуляции на жилищном рынке. Ведь как было раньше? Начинают расселять дом, а один из жильцов ставит условие: продаю свое жилье по цене миллион долларов за квадратный метр. И все! Никуда не денешься – частная собственность. Причем спекулировали не только граждане, а целые юридические лица, которые скупали квартиры у подобных жильцов. Новый закон такую возможность исключает, и это благо», – добавил Высокинский.

Екатеринбург, Людмила прокофьева

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