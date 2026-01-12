Участок на Вторчермете отдали под новую застройку

Земельный участок в границах улиц Селькоровской – Мусоргского – Газорезчиков – переулка Обходного – улицы Окружной отдали под комплексное развитие территорий (КРТ).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас на площадке расположены 14 жилых домов 1957-1989 годов постройки, а также сооружения коммунального хозяйства, электроэнергетики и канализации.

В перспективе планируется расселить дома и возвести комфортные новостройки, также будут построены детский сад и спортивное учреждение. Многоэтажный дом № 64а на улице Селькоровской будет сохранен.

Как уже писал «Новый День», в обозримой перспективе в программу комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге будет включено еще 10 площадок. Об этом заявил на панельной сессии XII Международного строительного форума «100+ TechnoBuild» замглавы города Рустам Галямов. Чиновник добавил, что одна из площадок включает знаковый для Екатеринбурга объект культурного наследия, однако какой именно, не уточнил.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube