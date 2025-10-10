Екатеринбург стал лидером России по числу проектов комплексного развития территорий

Екатеринбург и Свердловская область в целом заняли лидирующие позиции в стране по количеству проектов жилой застройки в рамках КРТ.

Как сообщает ДИП, об этом заявила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич. «Мы видим системное взаимодействие власти, девелоперов и помогаем регионам при помощи инструментов инфраструктурного меню. Только Свердловской области за последние пять лет направлено на инфраструктурные проекты более 30 миллиардов рублей. В целом КРТ перестаёт быть просто девелоперским инструментом и становится механизмом развития городов и всей страны», – отметила эксперт.

Напомним, в целом градостроительный потенциал всех проектов КРТ составляет более 2,4 млн кв. м. С начала реализации этой программы 1 млн 353 тыс. жителя региона уже улучшили свои жилищные условия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube